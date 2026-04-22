Следователи СК по Самарской области выехали к обрушенному подъезду дома

САМАРА, 22 апреля. /ТАСС/. Следователи СУ СК России по Самарской области выехали на место обрушения подъезда жилого дома в Сызрани, которое произошло после атаки БПЛА, для проведения процессуальных действий. Об этом сообщили в пресс-службе следственного управления.
«По сообщению о частичном обрушении подъезда жилого многоквартирного дома в Сызрани организован выезд сотрудников следственного управления СК России по Самарской области на место происшествия для производства необходимых процессуальных действий. Сформирована следственная группа из числа наиболее опытных следователей и следователей-криминалистов», — отмечается в сообщении. -
Узнать больше по теме
Беспилотные летательные аппараты (БПЛА): что это и как они работают
Сотню лет назад устройства, которые летают без пилота на борту и выполняют недоступные человеку задачи, казались фантастикой. А теперь они стали реальностью: собрали главное о беспилотных летательных аппаратах (БПЛА) и о том, для чего они нужны.