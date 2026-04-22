Силы ПВО уничтожили беспилотники в двух районах Ростовской области

В Ростовской области в ночное время была отражена атака беспилотников, которые удалось уничтожить в Верхнедонском районе. Об этом сообщил губернатор региона Юрий Слюсарь в своем Telegram-канале.
По предварительным данным, в результате инцидента никто не пострадал, также не зафиксировано разрушений на земле. Власти продолжают уточнять информацию о последствиях произошедшего.
При этом в регионе сохраняется угроза повторных атак с использованием беспилотных летательных аппаратов, в связи с чем жителям рекомендуется соблюдать осторожность и следить за официальными сообщениями.
Ранее несколько зданий, включая административное, были повреждены в результате падения обломков БПЛА украинских формирований в городе Приморско-Ахтарске Краснодарского края.