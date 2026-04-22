Силы ПВО уничтожили беспилотники в двух районах Ростовской области

Беспилотники уничтожены в Верхнедонском районе Ростовской области.

Источник: Аргументы и факты

В Ростовской области в ночное время была отражена атака беспилотников, которые удалось уничтожить в Верхнедонском районе. Об этом сообщил губернатор региона Юрий Слюсарь в своем Telegram-канале.

По предварительным данным, в результате инцидента никто не пострадал, также не зафиксировано разрушений на земле. Власти продолжают уточнять информацию о последствиях произошедшего.

При этом в регионе сохраняется угроза повторных атак с использованием беспилотных летательных аппаратов, в связи с чем жителям рекомендуется соблюдать осторожность и следить за официальными сообщениями.

Ранее несколько зданий, включая административное, были повреждены в результате падения обломков БПЛА украинских формирований в городе Приморско-Ахтарске Краснодарского края.

Что делать при атаке беспилотника: как определить угрозу и алгоритм действий
Что делать при атаке беспилотника — вопрос, который становится все более актуальным. В этом материале разбираем, что делать при атаке БПЛА, как распознать угрозу, какие действия предпринять на улице и в помещении, а также что известно о компенсации ущерба.
Читать дальше