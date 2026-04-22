В Лесозаводске ищут водителя, въехавшего в мост через Уссури

На автомобильном мосту через реку Уссури в Лесозаводске произошла авария, после которой водитель сбежал в неизвестном направлении. ЧП случилось 20 апреля. На место приехали и инспекторы, и скорая, но помощь, к счастью, никому не понадобилась — пострадавших нет. А вот машина и сам мост пострадали серьезно. Подробнее — в материале «Комсомольской правды» — Владивосток".
По предварительной версии, водитель на Toyota Camry ехал со стороны улицы 9 Января в сторону Набережной. В какой-то момент он не справился с управлением, влетел в бордюрное ограждение, затем протаранил само ограждение моста и опору линии электроосвещения. После этого водитель скрылся.
«В результате происшествия транспортное средство и элементы дорожной инфраструктуры получили механические повреждения. С места ДТП водитель скрылся», — сообщили в Госавтоинспекции.
Сейчас полицейские изучают записи с камер и опрашивают свидетелей. Госавтоинспекция МО МВД России «Лесозаводский» обращается ко всем, кто стал свидетелем происшествия или обладает какой-либо информацией о личности и местонахождении водителя с просьбой сообщить информацию по телефону 8 (423) 552 34 2. Конфиденциальность гарантируется.