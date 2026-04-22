Двоих жителей Приморья осудили за незаконную добычу краба на 11 млн рублей

При осмотре плавсредства было изъято около 1700 особей краба без разрешительных документов. В ходе последующего обследования акватории в заливе Петра Великого обнаружили 12 самодельных крабовых ловушек, принадлежащих задержанным. В них находились 62 особи камчатского краба и 345 особей краба-стригуна опилио — все в жизнеспособном состоянии. Крабов выпустили в море.