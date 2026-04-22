Двоих жителей Приморья осудили за незаконную добычу краба на 11 млн рублей

Один из подсудимых отправится за решётку.

Источник: пресс-служба УФСБ по Приморскому краю

Суд в Приморье вынес приговор двум местным жителям, признанным виновными в незаконной добыче ценных морских ресурсов. Инцидент произошёл в бухте Сухопутная Уссурийского залива, где сотрудники правоохранительных органов задержали подозреваемых при попытке выгрузить улов, добытый с использованием маломерного судна, сообщила пресс-служба УФСБ России по Приморскому краю.

При осмотре плавсредства было изъято около 1700 особей краба без разрешительных документов. В ходе последующего обследования акватории в заливе Петра Великого обнаружили 12 самодельных крабовых ловушек, принадлежащих задержанным. В них находились 62 особи камчатского краба и 345 особей краба-стригуна опилио — все в жизнеспособном состоянии. Крабов выпустили в море.

«Фокинским городским судом Приморья лица признаны виновными в совершении преступления, предусмотренного частью 3 статьи 256 УК РФ, с назначением наказания в виде лишения свободы 2 года 2 месяца и 2 года 1 месяц (условно) с испытательным сроком 1 год», — говорится в сообщении.

Кроме того, суд обязал осуждённых возместить ущерб на сумму свыше 11 млн рублей — компенсацию за ущерб водным биоресурсам, рассчитанную по действующей методике. Приговор вступил в законную силу.