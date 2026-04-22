Суд удовлетворил новый иск к экс-прокурору Приморья и бывшему ректору ВГУЭС

В доход государства обращены акции «Восточной верфи», недвижимость, транспорт и денежные средства.

Источник: PrimaMedia.ru

Ленинский районный суд Владивостока удовлетворил иск заместителя Генерального прокурора РФ об обращении в доход государства имущества Геннадия Лазарева, экс-прокурора Приморья Валерия Василенко, членов их семей и ряда аффилированных с ними лиц. Как сообщает объединённая пресс-служба судебной системы Приморского края, решение вынесено 21 апреля 2026 года и в законную силу пока не вступило.

Ответчиками по делу проходили Геннадий Лазарев, его супруга Ирина Лазарева, их сын Игорь Лазарев, экс-прокурор Приморья Валерий Василенко и шесть коммерческих организаций: ООО «КЭН», ООО «Аванта», ООО «Лига», ООО «Одиссей», ООО «Иммобилиаре» и ООО «Техносервис». Третьими лицами выступили Росимущество, АО «Восточная верфь», АО «Независимая регистраторская компания Р. О. С. Т.» и финансовый управляющий Геннадия Лазарева — Евгений Тесленко.

«Судом принято решение об удовлетворении исковых требований заместителя Генерального прокурора Российской Федерации. В доход государства обращено имущество, принадлежащее ответчикам: маломерные суда; транспортные средства; недвижимое имущество — доли в праве собственности на земельные участки и здания, машино-места, земельные участки; именные акции АО “Восточная верфь”; денежные средства», — говорится в официальном сообщении пресс-службы.

Дело Геннадия Лазарева продолжается.

Напомним, Геннадий Лазарев, уже лишившийся большей части активов, обвиняется в создании преступного сообщества, похитившего денежные средства почти на 700 млн рублей, в том числе более 13 млн рублей у АО «Восточная верфь», совладельцем которого ещё недавно был экс-депутат.

Ранее сообщалось, что Ленинский районный суд Владивостока в феврале обратил в доход государства имущество Лазарева, членов его семьи, ряда физлиц и аффилированных с ними структур.

В доход РФ обращено более 200 объектов недвижимого имущества, принадлежащих девяти ООО и другим аффилированным с ответчиками структурам, а также 26 тысяч штук обыкновенных акций АО «Восточная верфь», принадлежащих Лазареву, и 17 тыс. штук обыкновенных акций АО «Восточная верфь», зарегистрированных на Тамару Леонтьеву.