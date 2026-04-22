Суд удовлетворил новый иск к экс-прокурору Приморья и бывшему ректору ВГУЭС

Ленинский районный суд Владивостока удовлетворил иск заместителя Генерального прокурора РФ об обращении в доход государства имущества Геннадия Лазарева, экс-прокурора Приморья Валерия Василенко, членов их семей и ряда аффилированных с ними лиц. Как сообщает объединённая пресс-служба судебной системы Приморского края, решение вынесено 21 апреля 2026 года и в законную силу пока не вступило.