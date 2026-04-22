Крокодил утащил ребенка в море — девочка пропала на глазах очевидцев

В малайзийской провинции Сабах крокодил напал на пятилетнюю девочку, игравшую у воды, и утащил ее в море.

В малайзийской провинции Сабах крокодил напал на пятилетнюю девочку, игравшую у воды, и утащил ее в море. Инцидент произошел утром на побережье в районе Лахад-Дату.

По словам очевидцев, хищник схватил ребенка у кромки воды и скрылся практически мгновенно. Свидетели не успели вмешаться. После произошедшего местные жители подняли тревогу.

На место прибыли спасательные службы. Поиски ведутся с использованием катеров и пеших патрулей, однако к настоящему моменту следов девочки не обнаружено.

Представитель пожарно-спасательной службы Мохаммад Хамка Мустамин уточнил, что сигнал поступил в 10:27. Оперативная группа выдвинулась немедленно и преодолела более 100 километров, чтобы добраться до удаленного участка побережья.

Отдельно зафиксирован еще один случай нападения в регионе Юго-Восточной Азии. В Индонезии крокодил атаковал 35-летнюю Джусмитавати, которая собирала моллюсков вместе с подругой. В какой-то момент женщина отошла дальше от берега, где на нее напал хищник и утащил под воду.

Подруга подняла тревогу. К месту прибыли местные жители и супруг пострадавшей. Во время поисков крокодил появился на поверхности с женщиной в пасти. Очевидцы попытались отбить ее.

