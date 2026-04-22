6ABC: в США ограбили бронированный грузовик на $1,8 млн

По информации телеканала, преступление совершили два мужчины со штурмовыми винтовками.

НЬЮ-ЙОРК, 22 апреля. /ТАСС/. Двое вооруженных преступников ограбили бронированный грузовик на сумму $1,8 млн в Филадельфии (штат Пенсильвания). Об этом сообщил местный телеканал 6ABC со ссылкой на источники в полиции.

По его информации, нападение произошло 21 апреля около 09:45 утра по местному времени (16:45 мск). Двое мужчин были вооружены штурмовыми винтовками. Как сообщают источники, они скрылись с места преступления на синем автомобиле. Позднее полиция обнаружила его брошенным в другом районе.

Сообщается, что задержать преступников не удалось. Расследованием руководит Федеральное бюро расследований США.

Узнать больше по теме
США: ключевые факты, история и политика
США — государство в Северной Америке, занимающее одно из центральных мест в мировой экономике и международной политике. В материале — основные сведения об этой стране.
Читать дальше