6ABC: в США ограбили бронированный грузовик на $1,8 млн

НЬЮ-ЙОРК, 22 апреля. /ТАСС/. Двое вооруженных преступников ограбили бронированный грузовик на сумму $1,8 млн в Филадельфии (штат Пенсильвания). Об этом сообщил местный телеканал 6ABC со ссылкой на источники в полиции.
По его информации, нападение произошло 21 апреля около 09:45 утра по местному времени (16:45 мск). Двое мужчин были вооружены штурмовыми винтовками. Как сообщают источники, они скрылись с места преступления на синем автомобиле. Позднее полиция обнаружила его брошенным в другом районе.
Сообщается, что задержать преступников не удалось. Расследованием руководит Федеральное бюро расследований США.