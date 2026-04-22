Спор двух семей за могилу на кладбище в Караганде: суд принял решение об эксгумации тела

В Карагандинской области местная жительница уже несколько месяцев вместе с адвокатом пытается доказать, где действительно похоронена ее мать. Для Айгуль Жамиленовой эта ситуация стала настоящим потрясением: спустя несколько месяцев после похорон матери на кладбище Курылыс она обнаружила надгробье чужой женщины.
По словам карагандинки, участок оказался занятым другой семьей, которая утверждает — здесь покоится их родственница. Но апелляционная коллегия Карагандинского областного суда решила, что спор разрешит только эксгумация тела.
«Такое решение приняла. Ситуацию осложняет то, что учет захоронений на кладбище не вёлся. При этом обе стороны уверены в своей правоте. Все расходы на ДНК-экспертизу и проведение процедуры женщина берет на себя. Конфликт между сторонами не удалось решить мирно — дело дошло до апелляционного суда. Несмотря на возражения второй стороны, суд дал разрешение на эксгумацию. Теперь именно экспертиза должна поставить точку в этой истории и установить, кто захоронен в могиле», — сообщает телеканал.
Адвокат истца Бауржан Изделеуов говорит, что суд вынес решение о проведении ДНК и эксгумации.
«Все родственники, которые были на похоронах, там и молодые люди, и пожилые. Возможность того, что они забыли это место или перепутали, маловероятна, близко к нулю. Суд апелляционной коллегии удовлетворил ходатайство, вынес определение о том, чтобы была проведена экспертиза ДНК и эксгумация, соответственно. Я считаю, очень важно, чтобы разрешить данный спор», — заявил адвокат истца.
