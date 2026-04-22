Лось в Уфе забрался на склад и упал там с трехметровой высоты

Инцидент произошел 21 апреля на складе компании «ЭльХаус».

Источник: Соцсети

Лось в Уфе забрался на склад и упал там с трехметровой высоты. Инцидент произошел 21 апреля на складе компании «ЭльХаус». После падения животное передвигалось с трудом, сотрудники компании обратились в региональное Минэкологии.

На место прибыли охотоинспекторы и специалисты центра помощи диким животным «Пин и Пуф». Сохатого усыпили и осмотрели — травм и переломов не обнаружили.

Лося вывезли за пределы города и выпустили в лес вне границ охотничьих угодий, где он сможет самостоятельно восстановиться.