Лось в Уфе забрался на склад и упал там с трехметровой высоты. Инцидент произошел 21 апреля на складе компании «ЭльХаус». После падения животное передвигалось с трудом, сотрудники компании обратились в региональное Минэкологии.
На место прибыли охотоинспекторы и специалисты центра помощи диким животным «Пин и Пуф». Сохатого усыпили и осмотрели — травм и переломов не обнаружили.
Лося вывезли за пределы города и выпустили в лес вне границ охотничьих угодий, где он сможет самостоятельно восстановиться.