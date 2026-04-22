Двое под завалами. Главное об обрушении этажей дома из-за атаки БПЛА в Сызрани

Два этажа обрушились в подъезде четырехэтажного дома в Сызрани Самарской области, под завалами могут находиться два человека, в том числе ребенок, сообщили ТАСС в МЧС.
Обстоятельства происшествия
- Частичное обрушение подъезда жилого четырехэтажного дома произошло 22 апреля в Сызрани Самарской области, из-под завалов вытащили четырех человек, в том числе ребенка.
- В оперативных службах уточнили, что обрушилось два этажа.
- Обрушение подъезда произошло в результате атаки беспилотников ВСУ, сообщил губернатор региона Вячеслав Федорищев.
- Из непострадавших подъездов эвакуировали людей. По предварительным данным, под завалом могут находиться еще два человека, в том числе один ребенок.
- На месте проведения поисково-спасательных работ осуществляется разбор завалов, объявляются минуты тишины, чтобы определить места возможного нахождения людей.
Спасенные и пострадавшие
- Из-под завалов спасены четыре человека, в том числе ребенок.
- Под завалами могут находиться еще два человека, включая ребенка.
- Проведена эвакуация жильцов соседних подъездов.
- Спасенным оказывается вся необходимая медицинская и психологическая помощь.
- Поисковые работы продолжаются.
Работа служб и реакция властей
- Следователи СУ СК России по Самарской области выехали на место обрушения подъезда жилого дома.
- На месте работают девять бригад скорой помощи и три бригады центра медицины катастроф.
- К месту происшествия направлены дополнительные пожарно-спасательные подразделения МЧС России.
- Дополнительные силы спасателей направлены на место частично обрушившегося дома.
- Администрация Сызрани просит жителей не публиковать фото и видео БПЛА в соцсетях.
