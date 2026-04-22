Двое под завалами. Главное об обрушении этажей дома из-за атаки БПЛА в Сызрани

Подъезд обрушился из-за атаки БПЛА.

Источник: РИА "Новости"

Два этажа обрушились в подъезде четырехэтажного дома в Сызрани Самарской области, под завалами могут находиться два человека, в том числе ребенок, сообщили ТАСС в МЧС.

ТАСС собрал основное о происшествии.

Обстоятельства происшествия

  • Частичное обрушение подъезда жилого четырехэтажного дома произошло 22 апреля в Сызрани Самарской области, из-под завалов вытащили четырех человек, в том числе ребенка.
  • В оперативных службах уточнили, что обрушилось два этажа.
  • Обрушение подъезда произошло в результате атаки беспилотников ВСУ, сообщил губернатор региона Вячеслав Федорищев.
  • Из непострадавших подъездов эвакуировали людей. По предварительным данным, под завалом могут находиться еще два человека, в том числе один ребенок.
  • На месте проведения поисково-спасательных работ осуществляется разбор завалов, объявляются минуты тишины, чтобы определить места возможного нахождения людей.

Спасенные и пострадавшие

  • Из-под завалов спасены четыре человека, в том числе ребенок.
  • Под завалами могут находиться еще два человека, включая ребенка.
  • Проведена эвакуация жильцов соседних подъездов.
  • Спасенным оказывается вся необходимая медицинская и психологическая помощь.
  • Поисковые работы продолжаются.

Работа служб и реакция властей

  • Следователи СУ СК России по Самарской области выехали на место обрушения подъезда жилого дома.
  • На месте работают девять бригад скорой помощи и три бригады центра медицины катастроф.
  • К месту происшествия направлены дополнительные пожарно-спасательные подразделения МЧС России.
  • Дополнительные силы спасателей направлены на место частично обрушившегося дома.
  • Администрация Сызрани просит жителей не публиковать фото и видео БПЛА в соцсетях.

