Наркокурьера с арбалетом задержали у стен колонии в Кыштыме

С поличным силовики поймали ранее судимого 31-летнего жителя Еманжелинского района. При досмотре подозреваемого они обнаружили две стрелы, к которым скотчем были примотаны свертки с наркотиком, и арбалет. Дальнейшая экспертиза показала, что мужчина хотел доставить на режимный объект 33 грамма марихуаны.