На севере Ростовской области в ночь на 22 апреля отразили атаку БПЛА

В Ростовской области вновь работали силы и средства ПВО. На этот раз вражеский удар был отражен в Верхнедонском районе, об этом в своем телеграм-канале сообщил губернатор региона Юрий Слюсарь. По его словам, информация о разрушениях на земле и раненых не поступала.
— Информация будет уточняться, — сказал глава региона.
Также он предупредил, что по состоянию на шесть утра 22 апреля все еще сохранялась опасность атаки беспилотников.
Узнать больше по теме
Беспилотные летательные аппараты (БПЛА): что это и как они работают
Сотню лет назад устройства, которые летают без пилота на борту и выполняют недоступные человеку задачи, казались фантастикой. А теперь они стали реальностью: собрали главное о беспилотных летательных аппаратах (БПЛА) и о том, для чего они нужны.