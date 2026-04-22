На место обрушения подъезда в Сызрани направили дополнительные силы МЧС

МЧС России направляет дополнительные силы в Сызрань. Спасатели работают на месте частичного обрушения жилого дома в Самарской области. Ведомство расширяет группировку для поисково-спасательных работ.

Источник: Life.ru

«55 спасателей Волжского спасательного центра МЧС России и аэромобильная группировка Главного управления МЧС России по Самарской области дополнительно направлены в Сызрань», — указали в пресс-службе министерства.

Всего к ликвидации последствий обрушения подъезда привлекли более 300 человек. На месте работают свыше 80 единиц техники. Также на место происшествия выехали следователи СК. Сформирована следственная группа из числа наиболее опытных специалистов и криминалистов.

Напомним, в результате атаки БПЛА в Сызрани рухнул подъезд. Из-под завалов уже спасли четырёх человек, в том числе ребёнка. Предварительно, под завалом могут находиться ещё два человека, включая ребёнка.

