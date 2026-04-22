На место обрушения подъезда в Сызрани направили дополнительные силы МЧС

«55 спасателей Волжского спасательного центра МЧС России и аэромобильная группировка Главного управления МЧС России по Самарской области дополнительно направлены в Сызрань», — указали в пресс-службе министерства.
Всего к ликвидации последствий обрушения подъезда привлекли более 300 человек. На месте работают свыше 80 единиц техники. Также на место происшествия выехали следователи СК. Сформирована следственная группа из числа наиболее опытных специалистов и криминалистов.
Напомним, в результате атаки БПЛА в Сызрани рухнул подъезд. Из-под завалов уже спасли четырёх человек, в том числе ребёнка. Предварительно, под завалом могут находиться ещё два человека, включая ребёнка.
Больше новостей о ЧП, авариях и чрезвычайных ситуациях — читайте в разделе «Происшествия» на Life.ru.