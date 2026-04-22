Скандал с Рахатом Турлыхановым: полиция прекратила уголовное дело

Официальный представитель Департамента полиции Алматы Салтанат Азирбек сообщила корреспонденту NUR.KZ о ходе расследования уголовного дела в отношении певца Рахата Турлыханова. Азирбек напомнила, что изначально управлением полиции Медеуского района города Алматы было возбуждено уголовное дело.
«В рамках досудебного расследования были всесторонне изучены обстоятельства произошедшего, собраны необходимые материалы и проведены процессуальные действия в рамках действующего законодательства. Вместе с тем, заявительница отказалась от претензий и дальнейшего участия в разбирательстве, в связи с чем уголовное дело было прекращено на законных основаниях», — сказано в ответе на запрос.
Контекст.
Напомним, 16 марта в Сети появилась информация о задержании певца Рахата Турлыханова в Алматы. В ДП Алматы сообщили, что сотрудники полиции выехали по поступившему вызову и доставили участников инцидента в районное управление полиции для разбирательства.
Позднее стало известно решение суда по делу. Материалы дела суд постановил направить прокурору, органу досудебного расследования для проверки наличия признаков уголовно наказуемого деяния. 18 марта появилась информация о том, что по делу была подана апелляционная жалоба.
Позже стало известно, какое решение приняла апелляционная инстанция по делу Рахата Турлыханова.
Ранее певца Рахата Турлыханова уже арестовывали на 10 суток. Правонарушение было допущено в конце 2023 года — находясь дома в ходе возникшего конфликта со своей супругой, нанес ей побои, причиняя физическую боль, тем самым совершил насильственные действия в виде нанесения побоев, но не повлекшего причинение легкого вреда здоровью.