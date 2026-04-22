Снежный плен «Сулака». Невероятное спасение с уникальной горной метеостанции

Вначале ученого попытались эвакуировать на вертолете Ми-8 МЧС России. Спасатели хотели поднять Абдулаева на борт без посадки, но из-за сильного ветра вертолет не смог безопасно зависнуть и эвакуацию отложили. Сам Ахмед при этом говорит, что снег в это время года на станции не новость, но в этот раз его выпало действительно очень много. Старый дом, в котором находились запасы продуктов, замело, заходить туда было опасно. «Я бы там остался, если бы вертолет не отправили бы. Спуститься было невозможно, там везде вокруг лавиноопасные места», — рассказывает Абдулаев.