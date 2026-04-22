Снежный плен «Сулака». Невероятное спасение с уникальной горной метеостанции

В начале апреля Дагестан испытал новый удар стихии — регион после мощных ливней накрыла вторая за две недели волна паводка. В то же время высота снежного покрова на метеостанции «Сулак высокогорная» в регионе достигла 309 см. За последние полвека такого здесь не видели. Снег не прекращался четыре дня, работа станции была парализована. Метеоролог Ахмед Абдулаев, который находился на «Сулаке» уже около трех недель, подал сигнал бедствия. Кадры с метеорологом, оказавшимся один на один со стихией, завирусились в интернете.
Вначале ученого попытались эвакуировать на вертолете Ми-8 МЧС России. Спасатели хотели поднять Абдулаева на борт без посадки, но из-за сильного ветра вертолет не смог безопасно зависнуть и эвакуацию отложили. Сам Ахмед при этом говорит, что снег в это время года на станции не новость, но в этот раз его выпало действительно очень много. Старый дом, в котором находились запасы продуктов, замело, заходить туда было опасно. «Я бы там остался, если бы вертолет не отправили бы. Спуститься было невозможно, там везде вокруг лавиноопасные места», — рассказывает Абдулаев.
На следующий день спасти метеоролога вызвался Абдулмин Каибов. ???Глава Дагестана Сергей Меликов в Telegram писал о нем так: «В прошлом военный пилот, он не понаслышке знает, каково это — выполнять задачи с риском для жизни». Каибова, у которого «десятки боевых вылетов: разведка, десант, эвакуация из самого пекла», сопровождали инженеры по технической эксплуатации Рагим Абдурзаев и Артур Гафаров.
В ожидании спасателей Абдулаев готовился к их прибытию. Например, чтобы пилоты видели направление ветра, он установил на станции флаг Дагестана. В свободное от работы время — измерения на станции проводят каждые три часа — Ахмед читал Коран и иногда смотрел видео в Сети — на станции ловит интернет. Несмотря на то что он сделал все необходимые приготовления, к самому спасению он оказался не готов. «Я думал, что они прилетели посмотреть и обратно уйти, а, оказывается, они прилетели забрать меня…. Я не был готов. Я побежал обратно. Оделся, собрал вещи и сел на вертолет», — рассказывает Абдулаев.
Благодаря смелости пилотов Ахмеда удалось забрать, сейчас он уже дома. От интервью скромно отказывается, несмотря на обрушившуюся на него волну популярности. Пилота хотят представить к награде.
Что это за место?
«Сулак высокогорная» — самая труднодоступная метеостанция, расположенная в горах, не только в России, но и в Европе. Ее построили в 1930 году у подножия Богосского хребта в Цумадинском районе Дагестана на высоте 2 927 м над уровнем моря. Ее целью стало изучение этой высокогорной зоны и ледников, которые питают Сулак — главную реку региона.
Ахмед Абдулаев работает на станции с 2016 года. Он зять Магомеда Магомедова, который трудится здесь почти 50 лет. Всего на станции работают три Магомеда: старший и младший сыновья Магомеда тоже Магомеды. «У меня погиб двоюродный брат, упал в реку, ему было 18 лет, и на следующий день родился мой второй сын — его назвали в честь погибшего Магомедом. Так и появилось МММ — Магомедов Магомед Магомедович. Раньше мода такая была», — рассказал Магомедов.
Почему это так трудно?
Недавно к ближайшему к станции селу Тинди провели автодорогу, а когда ее еще не было, на станцию шли пешком 20 км, ночевать приходилось в чабанских домах. Летом подъем занимает два часа, зимой — восемь. Зимой температура на станции порой опускается до −30 °C. Воду зимой добывают, топя снег, летом берут из родников. Тяжелее всего с доставкой продуктов — все приходится привозить на тягловых животных.
Главной опасностью на такой высоте становятся ураганные ветра. «В позапрошлом году снесло вышку и старую психрометрическую будку», — рассказывает один из сотрудников станции Гусейн Алиев.
Несмотря на все трудности, летом рядом со станцией разбивают палаточный лагерь. Туристы приходят сюда, чтобы покорить вершину Аддала-Шухгельмеэр и заночевать в палатках с видом на моренное озеро Инутой Ихвира, которое подпитывают тающие снег и ледники.
По словам метеорологов, последние с годами становятся все меньше. Когда Магомед Магомедов пришел на станцию в 1974 году, ледник уже ушел на 400−500 м, а за 95 лет истории наблюдений здесь в среднем температура выросла на 1−3 °C. «В прошлом году весной были обильные осадки, особенно на станции. В Дагестане высыхают родники, мало воды, снега зимой почти нет, дождя целый месяц не бывает. А когда выпадает — сразу беда», — объясняет он.
Зачем люди это делают?
Раньше связь со станцией можно было держать только по рации, но сейчас здесь есть солнечные панели и холодильники, работает IP-телефон. При этом, несмотря на возможности современной техники, человек в этой работе остается незаменимым.
«Три-четыре года назад был ураганный ветер. Автоматическая станция зафиксировала 39,6 м/с — и все, дальше отключилась. Потому что энергоблок снесло ураганом, было больше 43 м/с. Таких ветров никогда не было», — говорит начальник Северо-Кавказского управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды Василий Лозовой.
Кроме того, автоматика часто сбоит — отклонения больше допустимых. Сбросить информацию, перезагрузить, перенастроить должен человек. Будущее, конечно, за двойным копированием, но до него еще надо дойти.