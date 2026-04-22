26 новосибирцев оштрафовали на 135 тысяч за нарушение пожарной безопасности

С 20 апреля по 15 мая на всей территории региона действует особый режим.

Источник: Комсомольская правда

В Новосибирской области по состоянию на 22 апреля не зафиксировано ни одного лесного пожара. Год назад в это время было 13 возгораний на площади 127 гектаров. Об этом сообщили в пресс-службе Минприроды региона.

Губернатор Андрей Травников подписал постановление о дополнительных мерах пожарной безопасности. С 20 апреля по 15 мая на всей территории региона действует особый режим. В этот период запрещено разводить костры, жечь мусор, сухую траву и порубочные остатки на дачах и у частных домов. Мангалы разрешены только при строгом соблюдении правил. Также нельзя ходить в лес и заезжать туда на машинах, а запускать неуправляемые изделия можно не ближе одного километра от лесных массивов.

В Минприроды предупредили, что риск пожаров вырастет в майские праздники. За нарушение запретов уже привлекли 26 человек. Сумма наложенных штрафов составила 135 тысяч рублей. В условиях особого противопожарного режима наказание ужесточается.