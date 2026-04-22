Несколько БПЛА сбили над Верхнедонским районом Ростовской области

Ростовская область подверглась ночной атаке беспилотников. Губернатор Юрий Слюсарь сообщил, что в Верхнедонском районе силы ПВО уничтожили несколько БПЛА.

Информации о пострадавших и разрушениях на земле пока не поступало.

При этом губернатор предупредил, что угроза сохраняется. Он призвал жителей региона быть осторожными.

Воронежская область также пережила ночную атаку беспилотников. Губернатор Александр Гусев сообщил, что силы ПВО и средства радиоэлектронной борьбы обнаружили и уничтожили 40 дронов. Кроме того, этой же ночью ВСУ атаковали Севастополь. Силы противовоздушной обороны и Черноморского флота сбили пять БПЛА над морем и в разных районах города.

Узнать больше по теме
Беспилотные летательные аппараты (БПЛА): что это и как они работают
Сотню лет назад устройства, которые летают без пилота на борту и выполняют недоступные человеку задачи, казались фантастикой. А теперь они стали реальностью: собрали главное о беспилотных летательных аппаратах (БПЛА) и о том, для чего они нужны.
Читать дальше