Новосибирцев предупредили о мошенничестве с SIM-картами

Источник: Om1 Новосибирск

Жителей Новосибирска предупредили о новой схеме мошенничества, связанной с покупкой иностранных eSIM-карт. Аферисты предлагают «быстрый и стабильный интернет», но в итоге оставляют людей без связи и денег. Об этом сообщает телеграм-канал Mash.

Злоумышленники находят потенциальных клиентов в тематических чатах. Чаще всего речь идёт о тех, кто ищет зарубежные eSIM для обхода ограничений и получения доступа к иностранному интернету.

Далее схема развивается по одному сценарию. «Продавцы» предлагают перейти в личные сообщения, оформить тариф и оплатить услугу. После перевода денег клиенту отправляют код активации, который не работает. Когда пользователь пытается разобраться, ему предлагают «разблокировку» — уже за дополнительную плату.

В результате человек теряет деньги, а доступ к связи так и не получает. Известно о случаях, когда сумма потерь достигала нескольких тысяч рублей.