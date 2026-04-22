Новосибирцев предупредили о мошенничестве с SIM-картами

Жителей Новосибирска предупредили о новой схеме мошенничества, связанной с покупкой иностранных eSIM-карт. Аферисты предлагают «быстрый и стабильный интернет», но в итоге оставляют людей без связи и денег. Об этом сообщает телеграм-канал Mash.
Злоумышленники находят потенциальных клиентов в тематических чатах. Чаще всего речь идёт о тех, кто ищет зарубежные eSIM для обхода ограничений и получения доступа к иностранному интернету.
Далее схема развивается по одному сценарию. «Продавцы» предлагают перейти в личные сообщения, оформить тариф и оплатить услугу. После перевода денег клиенту отправляют код активации, который не работает. Когда пользователь пытается разобраться, ему предлагают «разблокировку» — уже за дополнительную плату.
В результате человек теряет деньги, а доступ к связи так и не получает. Известно о случаях, когда сумма потерь достигала нескольких тысяч рублей.