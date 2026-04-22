В Омской области произошли за 24 часа 5 лесных и 26 степных пожаров

Сотрудники омской МЧС отчитались о суточных возгораниях на природных участках.

Источник: Комсомольская правда

В Омской области активно горит лес и полевая трава. Суточную сводку возгораний на природных участках опубликовала сегодня, 22 апреля, в своем канале пресс-служба Управления МЧС России по Омской области.

За сутки на территории Омской области произошли 26 возгораний травы и 5 лесных пожаров. С лесным огнем столкнулись спасатели в Нижнеомском, Тарском, Колосовском и Большереченском районах. Наиболее крупные случаи возгораний травы были отмечены Калачинском районе (сгорело 10 000 квадратов), в Крутинском районе (площадь возгорания травы составила 10 000 квадратов), В Шербакульском районе (горело 2000 квадратов) и в Таврическом районе (огонь охватил 500 квадратных метров).