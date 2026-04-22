Жителей Иркутской области предупредили о схеме обмана с дешевыми билетами

Мошенники придумали способ кражи денег перед майскими праздниками и летним сезоном отпусков. Жертвам предлагают купить билеты на самолет или поезд по очень выгодной цене. Информация об этом появилась в социальных сетях МВД Иркутской области.
— Аферисты массово рассылают письма от имени известных компаний. В сообщениях просят либо выкупить бронь по специальному тарифу, либо срочно подтвердить заказ, иначе места аннулируют. Внутри письма находится ссылка, которая ведет на поддельный сайт, внешне неотличимый от настоящего. Как только человек вводит там данные своей карты, деньги уходят преступникам, — сообщают в ведомстве.
В зоне риска находятся все, кто планирует поездки в ближайшие месяцы, особенно семьи с детьми. Специалисты советуют проверять адрес сайта в строке браузера и не переходить по подозрительным ссылкам из писем.