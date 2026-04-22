Спасатели добрались до места гибели туристов из Красноярска на горе Мунку-Сардык

Ночью 22 апреля сотрудники Бурятской поисково-спасательной службы вышли на связь и доложили о ходе операции. Группе удалось достичь места гибели туристов из Красноярска.
К 03:10 ночи завершился первый этап работ. Тела двоих погибших туристов транспортировали в район местности «Озеро», еще одного туриста доставили к автомобилю в местности «Стрелка». «Стрелка» — это место слияния двух небольших рек Белый Иркут и Мугувек, базовая точка, откуда туристы часто начинают восхождение на Мунку-Сардык.
— Эвакуационные работы проходят в экстремальных условиях: в горах наблюдаются сильный ветер и метель, видимость ограничена, а связь со спасателями остается нестабильной, — рассказали в региональном агентстве ГО и ЧС.
Напомним, группа из 15 человек приехала из Красноярска, чтобы покорить вершину Восточных Саян, которая достигает 3491 метра. Из лагеря вышли 18 апреля, зарегистрировав маршрут в МЧС, вернуться собирались 22 апреля.
20 апреля они достигли вершины, после чего спускались обратно в связках по несколько человек. Однако последняя связка из трех человек не вернулась. 43-летний мужчина и две женщины в возрасте 41 года и 44 лет погибли. Возможно, что они попали под камнепад или упали с высоты.
Заведено дело по статье «Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц». Следователи допрашивают директора турфирмы Endeavour Tour, его заместителя и гида.