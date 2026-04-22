Под Ростовом ликвидировали подпольный банк с доходом более 12 миллионов рублей

В Ростовской области сотрудники транспортной полиции СКФО ликвидировали крупный подпольный «банк», работавший вне правового поля более четырех лет. Группа из четырех человек специализировалась на незаконных финансовых операциях, используя сеть подставных фирм.
Следователи установили, что с начала 2021 года до весны 2025 года участники схемы регистрировали организации на подставных лиц и полностью распоряжались их банковскими счетами.
За этот период криминальный бизнес принес сообщникам доход свыше 12 миллионов рублей. Средства подозреваемые тратили на собственные нужды, а также на содержание офисов и подконтрольных предприятий.
Масштабные оперативные мероприятия силовиков включали 20 обысков в домах и в кабинетах подозреваемых. Полиция изъяла печати, банковские карты, компьютеры и документацию, в которой отражалась финансовая активность теневой структуры.
— По данному факту возбудили уголовное дело о незаконной банковской деятельности, — сказали в полиции.
На время следствия организатор схемы помещен в следственный изолятор, а трое других подозреваемых находятся под подпиской о невыезде.
