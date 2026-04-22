Новосибирец увёз бычка на санях с лошадью и попал под суд

В Новосибирской области суд вынес приговор мужчине, который украл бычка с фермы и увёз его на санях с лошадью. Инцидент произошёл в Ордынском районе.
Как установил Ордынский районный суд, новосибирец пробрался в помещение телятника на территории сельхозпредприятия «Кирзинский». Оттуда он тайно вывел бычка весом 124 килограмма. После этого мужчина погрузил животное в сани, запряжённые лошадью, и скрылся.
Ущерб хозяйству оценили более чем в 33 тысячи рублей. По данным суда, похищенным сибиряк распорядился по своему усмотрению.
Ордынский районный суд признал мужчину виновным в краже с незаконным проникновением.
«Ему назначено наказание в виде лишения свободы на срок 2 года условно, с испытательным сроком 3 года», — говорится в сообщении суда.
Приговор пока не вступил в законную силу.