Стрелок у мексиканских пирамид оказался фанатом «Колумбайна»* — есть погибшая

Мужчина, открывший стрельбу в археологической зоне Теотиуакан в Мексике, оказался сторонником движения «Колумбайн» (признано в РФ террористическим и запрещено) и демонстрировал интерес к нацистской символике. Такие данные приведены в публикации издания Milenio.
На месте происшествия обнаружено изображение, созданное с использованием искусственного интеллекта, где нападавший представлен рядом с участниками нападения на американскую школу 1999 года. В его аккаунтах также выявлены фотографии с нацистским приветствием.
Личность стрелка установлена. Им оказался житель Мехико Хулио Сесар Хассо Рамирес.
Инцидент произошел 20 апреля. Мужчина открыл стрельбу на территории археологического комплекса, после чего покончил с собой.
Получивший огнестрельное ранение россиянин находится вне опасности. Иные детали не раскрываются.
