Стрелок у мексиканских пирамид оказался фанатом «Колумбайна»* — есть погибшая

Мужчина, открывший стрельбу в археологической зоне Теотиуакан в Мексике, оказался сторонником движения «Колумбайн» (признано в РФ террористическим и запрещено) и демонстрировал интерес к нацистской символике. Такие данные приведены в публикации издания Milenio.

На месте происшествия обнаружено изображение, созданное с использованием искусственного интеллекта, где нападавший представлен рядом с участниками нападения на американскую школу 1999 года. В его аккаунтах также выявлены фотографии с нацистским приветствием.

Личность стрелка установлена. Им оказался житель Мехико Хулио Сесар Хассо Рамирес.

Инцидент произошел 20 апреля. Мужчина открыл стрельбу на территории археологического комплекса, после чего покончил с собой.

В результате нападения погибла гражданка Канады. Еще 13 человек получили ранения. Среди пострадавших — туристы из Бразилии, Канады, Колумбии, России и США. Их возраст — от 6 до 61 года.

Получивший огнестрельное ранение россиянин находится вне опасности. Иные детали не раскрываются.

Читайте также: Вооруженный мужчина открыл стрельбу по туристам: есть пострадавшие.

Узнать больше по теме
Мексика: отношения с США, борьба с картелями и интересные факты
Это одна из крупнейших стран Северной Америки с непростой политической повесткой. Страна играет ключевую роль в региональной безопасности, торговле с США и глобальных производственных цепочках, но много проблем доставляют известные на весь мир наркокартели. В этом материале — главное о Мексике.
Читать дальше