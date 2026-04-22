Водитель протаранил участок полиции — пятеро пострадали

Автомобиль въехал в вестибюль полицейского участка в северо-восточной части Филадельфии. В результате пострадали пять человек, их доставили в больницу.
По словам комиссара полиции Кевина Бетела, инцидент произошел после конфликта с участием мужчины и его отца. Сначала сотрудники отреагировали на ситуацию, затем возобновили патрулирование.
Спустя короткое время тот же мужчина направил автомобиль в сторону здания участка второго округа и протаранил входную зону.
На момент происшествия внутри находились люди. Все пострадавшие получили травмы, не представляющие угрозы для жизни.
Полиция квалифицировала действия водителя как преднамеренные на основании изученных видеозаписей. Подозреваемый задержан.
