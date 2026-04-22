Ричмонд
+12°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
Видео
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Число природных пожаров снизилось в Приморье из-за дождей

За минувшие сутки в регионе зафиксировали всего три возгорания.

Источник: Комсомольская правда

После жаркого понедельника, когда в крае полыхало сразу 22 пожара, наступило относительное затишье. По региону дождями разной интенсивности прошелся циклон и помог пожарным. За минувшие сутки, 21 апреля, в Приморье зафиксировали всего три возгорания, и все их успешно ликвидировали. Общая площадь — 196 гектаров. Подробнее — в материале «Комсомольской правды» — Владивосток".

Самое важное: лесной фонд не пострадал — не зарегистрировано ни одного лесного пожара. А вот на других территориях были возгорания. В Хасанском муниципальном округе случилось два ландшафтных пожара на площади 21 гектар. Там же, в Хасанском районе, горело еще 40 гектаров на землях ЛОМа «Ясное» — туда выезжал 41 лесной пожарный «Приморской авиабазы».

«После напряженного понедельника обстановка улучшилась благодаря циклону», — отметили в минприроды Приморского края.