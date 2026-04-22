Число природных пожаров снизилось в Приморье из-за дождей

Самое важное: лесной фонд не пострадал — не зарегистрировано ни одного лесного пожара. А вот на других территориях были возгорания. В Хасанском муниципальном округе случилось два ландшафтных пожара на площади 21 гектар. Там же, в Хасанском районе, горело еще 40 гектаров на землях ЛОМа «Ясное» — туда выезжал 41 лесной пожарный «Приморской авиабазы».