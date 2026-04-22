«Умирают на глазах». Эксперт Токмакова объяснила рост числа смертей туристов

Коммерческое путешествие туристической группы из 15 человек к пику Мунку-Сардык в Бурятии закончилось трагедией — трое его участников погибли. А в начале апреля на Камчатке походники поссорились из-за взглядов на ход восхождения. Руководитель группы настаивала, что нужно развернуться из-за приближающегося снегопада, однако с ней согласился только один турист — они ушли вдвоем. Семеро человек продолжили путь, двое из них погибли. То, что руководитель оставила группу, тогда многих возмутило.
В России действует закон, который обязывает пройти обязательную аттестацию тех инструкторов-проводников, кто водит людей по маршрутам, требующим специального сопровождения. Корреспондент krsk.aif.ru разбиралась, стали ли чаще гибнуть туристы, почему это происходит, как обучают гидов и кто несёт ответственность за смерть на маршруте.
Больше туристов — больше ЧП.
По статистике МЧС России, в 2024 году туристы вдвое чаще обращались за помощью в МЧС, чем годом ранее. Замдиректора департамента спасательных формирований министерства Петр Гриценко тогда объяснил это тем, что внутренний турпоток на территории страны вырос вдвое. Инциденты, как правило, происходили с незарегистрированными группами. В 2024 году в таких походах погибли шесть человек, в то время как в зарегистрированных группах выжили все.
В 2025 году МЧС, напротив, сообщило, что в первом полугодии туристам в 1,5 раза реже требовалась помощь, чем за аналогичный период 2024 года.
Поисково-спасательные операции за первые шесть месяцев проводились 40 раз против 62 в 2024-м. В девяти случаях помощь потребовалась участникам зарегистрированных тургрупп. Остальные ЧП произошли с теми, кто заявку в МЧС не подавал. Всего за восемь месяцев 2025 года в России зарегистрировались 20 519 групп, что на 1,6 тысячи меньше, чем годом ранее. Снизилось и общее число официально оформленных туристов — с 279 тысяч до 228 тысяч человек.
Внештатный спасатель МЧС и руководитель школы гидов Кристина Токмакова считает: рост числа происшествий с тургруппами связан с требованиями к регистрации маршрутов. Раньше люди просто не подавали заявки в ведомство, поэтому многие случаи не были на виду и не попадали в официальные сводки.
«Вторая причина — активный отдых стал очень популярен. Если раньше в горы ходили люди, которые были увлечены природой и знакомы с базовыми правилами выживания, то сейчас на фоне трендов и моды на блоггеров-путешественников портрет туриста изменился. Туда идут все. Сейчас в горах очень много людей, которые не готовы к реальным условиям похода, не обладают достаточной физической подготовкой, не владеют нужными для того или иного маршрута практическими навыками, а так же не умеют правильно действовать в критических и экстремальных ситуациях. Многие считают: если у меня есть деньги, то я могу позволить себе все, в том числе поход, к которому не готов», — поясняет эксперт.
Многие ли из нас задумывались, отправляясь на легкую прогулку в лес, что находятся в миллиметре от трагедии? Ведь часто люди идут на маршрут беспечно: например, не проверили прогноз погоды, не взяли спички и не предупредили никого из близких о путешествии, как семья Усольцевых, бесследно пропавшая на Кутурчинском Белогорье осенью прошлого года.
Нередко можно встретить и объявления, в которых человека обещают подготовить к восхождению на Эльбрус за день.
«Это невозможно. Нужно готовиться к восхождению на Эльбрус за месяца. Это не шутки, это горы и суровые условия природы, в которых нужно уметь быстро и правильно адаптироваться. Сейчас очень много людей, которые идут в горы без физической подготовки, без соответствующей экипировки и навыков пользования снаряжением, без базовых знаний обеспечения личной безопасности, а так же навыков оказания первой помощи. А потом люди просто умирают на глазах. Такие нелепые случаи иногда происходят. Подытожу, динамика с количеством ЧП связана, во-первых, с переоценкой собственных возможностей и недостаточной физической и технической подготовкой самостоятельных путешественников, а во-вторых, с низким уровнем качества предоставляемых услуг туристических компаний, где не в полной мере соблюдены правила безопасности и не проводится тщательного отбора участников в соответствии с их подготовкой. И в третьих, непрофессионализм инструкторов как в специальных навыках, так и в работе с группами», — говорит Кристина Токмакова.
Получил бумажку — стал гидом?
Вспомните свои отпуска: приехали в путешествие, не забронировав заранее экскурсию, поэтому пришлось брать ее у местных «зазывал». Конечно, документы и лицензии гида вы не проверяли. Например, так было у корреспондента krsk.aif.ru, путешествовавшей по Алтаю по маршруту от нейросети. Предприниматель на внедорожнике доставил ее прям до вершины Акташского ретранслятора, подъем был очень крутым и обрывистым. К счастью, все обошлось (впрочем, не будем утверждать, что местный житель работал нелегально, поскольку документы не проверяли). А вот у туристов из Китая на Байкале все кончилось плачевно. Местный житель организовывал нелегальные поездки по озеру, и во время одной из них «буханка» с путешественниками ушла под лед. Спастись удалось лишь одному, а незаконный организатор попал в СИЗО.
С 2024 года каждый гид обязан проходить аттестацию. Это требование установлено Федеральным законом «Об основах туристской деятельности».
Кристина Токмакова рассказывает: будущий инструктор должен владеть знаниями, умениями и навыками профессионального стандарта «инструктор-проводник» и иметь соответствующий опыт личного участия в походах, а так же руководства, в соответствии с видом туризма и категории сложности. Все это должно быть подтверждено документально и предоставлено в аттестационную комиссию Федерации спортивного туризма или альпинизма.
Аттестация проходит в два этапа: первый — теоретический экзамен в форме тестирования, второй — практический, с выездом на естественный рельеф, который длится от двух дней.
«Например, для получения аттестации по горному или пешему туризму соискателю необходимо подтвердить участие в трех маршрутах соответствующего вида. Из них два маршрута той категории, на которую аттестуется, и один — на категорию выше. Так же из этих трех маршрутов один он должен пройти в роли руководителя. Если соискатель имеет спортивные разряды, то может подтвердить опыт ими», — рассказывает инструктор-проводник.
Однако качественная подготовка в этой сфере остается дефицитом.
«Образование в сфере туризма не так популярно, поэтому в стране мало школ, которые могут предоставить качественное образование, с учетом современных тенденций развития коммерческого туризма. К сожалению, на рынке существуют школы, которые выдают дипломы без прохождения практической части. При обучении таких специалистов наличие практики в реальных условиях должно быть обязательным. Конечно, один тренировочный поход или серия учебно-тренировочных занятий не научит абсолютно всему, но заложит надежный фундамент для самостоятельной наработки опыта от простого к сложному», — говорит Кристина Токмакова.
Многие профессионалы, годами работавшие в туризме, столкнулись с отсутствием подтверждающих опыт документов, несмотря на многолетний опыт, и высокой стоимостью легализации. Кристина Токмакова приводит в пример личный опыт: прохождение аттестации вместе с обучением, проживанием и логистикой к месту экзамена на Кавказе ей обошлось в 183 тысячи рублей. Для специалистов, которые совмещают профессию гида с основной работой, такие вложения не окупаются за короткий сезон.
Очевидные и неочевидные ловушки.
В горах и вовсе опасности подстерегают на каждом шагу: закружилась голова, соскользнула нога на сыром камне или вы получили по лицу снаряжением, слетевшим с товарища. Любая из этих оплошностей может кончиться смертью.
Трагедии вроде камчатской, когда участники разделяются вопреки мнению руководителя, происходят из-за отсутствия у гида таких важных личных качеств как лидерские способности, стрессоустойчивость, умение быстро, иногда хладнокровно реагировать на ситуацию и разрешать конфликты. В коммерческих группах участники могут оказывать давление на гида, считая, что оплата тура гарантирует вершину при любой погоде. Инструктору приходится проявлять жесткость и психологическую устойчивость, чтобы подавить неоправданные высоким риском для жизни и здоровья амбиции клиентов и вовремя начать спуск, говорит эксперт.
«Часто бывает так, что у клиента не совпадает ожидание — реальность. А происходит это потому, что на стадии привлечения клиентов в походы компании приукрашивают картинку, обещая “сказочные условия”, но не информируют об обратной стороне. Поэтому важно донести до клиента, что он идет не на прогулку по парку, а в условия дикой природы, где есть множество опасностей, отсутствует привычный бытовой комфорт и через реальные ситуации рассказать, что его может ожидать помимо красивых видов. Проинформировать об общих правилах восхождений. Например, правило ходового дня: если восходитель не поднялся на вершину до часа или двух дня, он обязан начать спуск, где бы ни находился. А так же о внутренних правилах и статусе руководителя группы — что он несет ответственность за жизнь и здоровье каждого и последнее слово в принятии решений всегда за ним», — резюмирует Кристина Токмакова.
