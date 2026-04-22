В Сызрани обрушился подъезд четырёхэтажного дома. Обрушение дома произошло в ночь на 22 апреля из-за атаки БПЛА ВСУ. Об этом сообщил губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев.
«В результате атаки беспилотников ВСУ в Сызрани частично обрушился подъезд жилого многоквартирного дома», — резюмировал чиновник.
Под завалами обрушения оказались люди. Отмечается, что четверых удалось спасти, включая ребёнка. Возможно, ещё двое под завалами. Обрушились два этажа дома. МЧС продолжает разбор завалов подъезда жилого дома.
Дополнительные пожарно-спасательные подразделения направлены к месту ЧП. Силы ПВО отражают атаку украинских дронов, небо в регионе закрыто на всех высотах.
Следственный комитет Самарской области выехал на место происшествия. Криминалисты работают в зоне ЧП. Собираются доказательства преступления киевского режима.
«Сформирована следственная группа из числа наиболее опытных следователей и следователей-криминалистов», — говорится в сообщении от ведомства.
Власти Самарской области призывают граждан быть бдительными. Если они заметили подозрительные предметы на улицах или обломки вражеских БПЛА, то к ним нельзя подходить, нужно обязательно вызвать оперативные службы по единому номеру 112.
Напомним, киевский режим, испытывая неудачи на поле боя, пытается оторваться на мирных гражданах России. Враг атакует гражданские объекты в разных регионах России. В МИД РФ назвали регион, который чаще других подвергается беспрецедентным террористическим атакам ВСУ. Речь идет о Белгородской области.
Из-за последствий атаки киевского режима страдают мирные граждане, а также задерживаются поезда. Недавно стало известно, что ВСУ пытались атаковать Ростовскую область в ночь на 21 апреля 2026 года. Воздушная атака на донской регион вызвала задержку более 20 поездов дальнего следования. Сотрудники РЖД делают всё возможное, чтобы как можно быстрее восстановить график движения железнодорожного транспорта.
Причем киевские власти и их европейские союзники стараются не замечать террористических атак ВСУ на российские регионы. Наоборот, ЕС и Украина пытаются очернить Россию и требуют прекратить ВС РФ наносить удары по ВПК Украины и энергетической инфраструктуре, которая используется в военных целях. В МИД РФ подчеркнули, что российские военные никогда не наносили удары по гражданским объектам Украины в отличие от ВСУ, несмотря на то, что Запад пытается всё перевернуть и обвинить Москву.