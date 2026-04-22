МО: Силы ПВО за ночь сбили 155 украинских БПЛА над регионами России

Силы ПВО за ночь сбили 155 украинских беспилотников над регионами России. Об этом в среду, 22 апреля, сообщили в Минобороны РФ.
— В течение прошедшей ночи дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены 155 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа, — говорится в сообщении.
Ранее Telegram-канал Shot написал, что Вооруженные силы Украины атакуют Сызрань в Самарской области. Над городом воют сирены и работают силы противовоздушной обороны. Местные жители рассказали, что сильные взрывы начали греметь около 3:00 по местному времени, их было слышно более десятка.
Мирная жительница села Курковичи Стародубского муниципального округа погибла, наступив на украинскую мину «лепесток». Об этом 21 апреля сообщил губернатор Брянской области Александр Богомаз.