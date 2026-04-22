Минчанин напал на электромонтера из-за неработающих лифтов в общежитии. Подробности сообщает агентство «Минск-Новости».
В общежитие на проспекте газеты «Звязда» приехали электромонтеры для проведения плановой проверки противодымной защиты. Из-за этого в здании была временно приостановлена работа лифтов.
В какой-то момент к электромонтеру подошел выпивший 41-летний житель Минска и начал предъявлять претензии. Мужчину попросили подождать завершения проверки. Однако такой ответ фигуранта не устроил — он начал кричать, оскорблять рабочего, а затем ударил его ногой в бедро. Электромонтер потерял равновесие, упал, ударился о плитку и получил закрытый оскольчатый перелом правой бедренной кости. Рабочего увезла скорая.
Личность злоумышленника была установлена благодаря камере видеонаблюдения, которая установлена в фойе общежития. В отношении минчанина завели уголовное дело.
Заместитель прокурора Московского района Андрей Бугук обратил внимание, что мужчина трудоустроен, ранее у него уже были проблемы с законом. Ему предъявили обвинение по части 1 статьи 147 Уголовного кодекса — умышленное причинение тяжкого телесного повреждения, то есть повреждения, опасного для жизни. По данной статье предусматривается наказание вплоть до восьми лет лишения свободы.
По словам заместителя прокурора, мужчина частично признал вину, настаивая на причинении телесных повреждений рабочему по неосторожности.