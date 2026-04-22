Казахстанец получил смертельные ожоги при выбросе расплавленного металла

Как сообщается в официальном Telegram-канале Верховного суда, сталевар, проработавший более семи лет на предприятии, получил смертельные ожоги в результате выброса расплавленного металла из индукционной печи. Несмотря на оказанную медицинскую помощь, он скончался.
Первоначально комиссия по расследованию распределила ответственность поровну — по 50% на работодателя и работника. Брат погибшего обжаловал результаты расследования в суде, указав, что трагедия стала следствием не индивидуальной ошибки, а системных нарушений со стороны работодателя, и настаивал на перераспределении вины.
СМАС Атырауской области установил, что предприятие допустило грубые нарушения:
— отсутствовал план ликвидации аварий;
— не проводились обязательные аварийные тренировки;
— не был заключен договор с профессиональными аварийно-спасательными службами;
— технологический регламент не учитывал критические риски;
— отсутствовал контроль за соблюдением техники безопасности;
— не функционировала система предупреждения об опасности.
Суд пришел к ключевому выводу: именно работодатель создал опасные условия труда, при которых наступление трагедии стало практически неизбежным.
В результате рассмотрения административного дела суд удовлетворил требования истца в полном объеме и степень вины была пересмотрена: 90% — работодателя, 10% — работника. Судебный акт прошел все инстанции и вступил в законную силу.