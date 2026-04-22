Таможенники нашли у новосибирца редкий коралл из ОАЭ весом 628 граммов

В аэропорту Толмачево сотрудники таможни нашли в багаже пассажира, прилетевшего из Дубая, крупный морской коралл весом более 620 граммов. Мужчина прошел через зеленый коридор, заявив, что везти ему нечего. Об этом сообщили в пресс-службе Сибирского таможенного управления.
При досмотре с помощью рентгена в рюкзаке 44-летнего жителя Новосибирска обнаружили запрещенный «сувенир». Путешественник объяснил, что нашел коралл на пляже и решил привезти его домой на память об отдыхе.
Экспертиза показала, что находка относится к отряду Мадрепоровые кораллы. Этот вид попадает под действие международной конвенции СИТЕС, которая защищает исчезающие виды животных и растений. Перевозить такие кораллы можно только с разрешительными документами и после обязательного декларирования.
В отношении туриста возбудили два административных дела — за недекларирование товаров и за несоблюдение установленных запретов и ограничений.