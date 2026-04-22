В Башкирии за сутки подтопило 52 приусадебных участка в Уфимском районе

Уровень воды на реке Белой снизился еще на 23 см и достиг 230 см.

Источник: Комсомольская правда

Руководитель госкомитета Башкирии по чрезвычайным ситуациям Кирилл Первов сообщил свежие данные об оперативной обстановке в республике.

За минувшие сутки в Систему-112 поступило 6 обращений, связанных с весенним паводком. Специалисты держат на контроле 3 ситуации в трех районах. В Чишминском районе ограничено движение на одном участке дороги. В Бижбулякском районе водой залило один мост. А в СНТ «Молодость» Уфимского района грунтовые воды подтопили 52 придомовых участка.

Что касается реки Белой в районе Монумента Дружбы, то там уровень воды за сутки упал на 23 см и теперь составляет 230 см.

Кроме того, за прошедший день случился один пожар сухой растительности — в городе Сибае. Огонь охватил 3 гектара, но его успели потушить. Первов заверил, что ситуацию продолжают держать на особом контроле.