Ричмонд
+13°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
Видео
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Над Пензенской областью силы ПВО сбили украинский БПЛА

Ночью над Пензенской областью силами дежурных расчётов противовоздушной обороны Министерства обороны РФ был сбит беспилотный летательный аппарат. Об этом сообщил губернатор Олег Мельниченко.

Источник: Life.ru

По предварительным данным, пострадавших и разрушений нет. На месте происшествия работают службы экстренного реагирования.

Глава региона обратился к жителям с просьбой не трогать обломки БПЛА и иные подозрительные предметы. В случае обнаружения следует отойти на безопасное расстояние и сообщить по телефону 112.

На данный момент режим «Беспилотная опасность» на территории Пензенской области отменён.

Ранее Life.ru писал, что при атаке беспилотника на Сызрань в Самарской области рухнул подъезд многоквартирного дома. Из-под завалов спасатели достали четырёх человек, включая одного ребёнка. По предварительным данным, под обломками могут находиться ещё два человека, в том числе один ребёнок.

