В Перми осудили телефонных мошенников, обманувших жителей четырёх регионов

Свердловский районный суд Перми вынес приговор двоим жителям Березников, которые обманули жителей четырёх регионов, сообщили в ГУ МВД России по Пермскому краю.
Осенью 2024 года подсудимые сняли в Перми квартиру, установили там компьютеры со специальным софтом и закупили сим-карты, оформленные на посторонних людей. С помощью этой техники они обзванивали людей в разных регионах и под видом помощи выманивали личные данные и деньги.
Жертвами мошенников стали жители Омской, Амурской областей, Красноярского и Пермского краёв. Пострадали 6 человек. Злоумышленников задержали сотрудники уголовного розыска прямо в съёмной квартире. При обыске нашли 164 сим-карты, два сим-бокса, ноутбук и телефоны.
Суд приговорил одного из участников 2005 года рождения к 4,5 годам колонии общего режима. Его подельник 2004 года рождения получил три года принудительных работ — 15% зарплаты будут удерживать в пользу государства. Приговор пока не вступил в силу.
