Силы ПВО России отбили массированную атаку дронов ВСУ на регионы страны

Силы ПВО за ночь 22 апреля уничтожили 155 украинских беспилотников над регионами России. Об этом сообщили в Минобороны РФ.
Отмечается, что противник предпринимал попытки совершить атаки в Курской, Самарской, Белгородской, Брянской, Воронежской, Саратовской, Пензенской, Ульяновской, Волгоградской, Ростовской, областях, Краснодарском крае, Республике Крым и над акваторией Черного моря.
Губернатор Севастополя Михаил Развожаев сообщил, что российские силы противовоздушной обороны отразили атаку украинских беспилотных аппаратов на Севастополь. Дроны пытались атаковать объекты в нескольких районах города. Сбито 5 украинских беспилотников.
