Силы ПВО России отбили массированную атаку дронов ВСУ на регионы страны

Российские силы ПВО уничтожили за ночь 155 дронов ВСУ над регионами страны.

Источник: Комсомольская правда

Силы ПВО за ночь 22 апреля уничтожили 155 украинских беспилотников над регионами России. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

Отмечается, что противник предпринимал попытки совершить атаки в Курской, Самарской, Белгородской, Брянской, Воронежской, Саратовской, Пензенской, Ульяновской, Волгоградской, Ростовской, областях, Краснодарском крае, Республике Крым и над акваторией Черного моря.

Губернатор Севастополя Михаил Развожаев сообщил, что российские силы противовоздушной обороны отразили атаку украинских беспилотных аппаратов на Севастополь. Дроны пытались атаковать объекты в нескольких районах города. Сбито 5 украинских беспилотников.

Ранее сообщалось, что российские силы ПВО сбили 39 украинских беспилотников над регионами за 9 часов. Подробности здесь на KP.RU.

Узнать больше по теме
Крым: база Черноморского флота и любимое место отдыха россиян
Крым — один из самых известных полуостровов Евразии, расположенный в северной части Черного моря. Этот известный хорошим климатом и красивой природой регион имеет также огромное историческое, военное и экономическое значение. На протяжении веков Крым переходил от одного государства к другому, а его географическое положение сделало полуостров ключевой точкой по контролю Черного моря.
Читать дальше