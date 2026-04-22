Ещё один дом пострадал в Сызрани в результате атаки БПЛА

Ещë один жилой дом пострадал в результате утренней атаки всушных дронов на Сызрань. Предварительно, никто не пострадал, пишет SHOT.

Источник: Life.ru

Вражеский беспилотник сдетонировал рядом с многоэтажкой на уровне 5−6 этажа в том же районе, где ранее обвалился подъезд дома. После этого в одной из квартир начался пожар, в здании выбило десятки стëкол.

Возгорание уже потушили, на месте работают все экстренные службы.

Напомним, в результате атаки БПЛА на Сызрань обрушился подъезд многоквартирного дома. Из-под завалов спасатели извлекли четырёх человек, среди них один ребёнок. Под обломками ещё могут быть люди. К месту происшествия направлены дополнительные силы МЧС и сотрудники СК.

Больше новостей о ЧП, авариях и чрезвычайных ситуациях — читайте в разделе «Происшествия» на Life.ru.

Узнать больше по теме
Беспилотные летательные аппараты (БПЛА): что это и как они работают
Сотню лет назад устройства, которые летают без пилота на борту и выполняют недоступные человеку задачи, казались фантастикой. А теперь они стали реальностью: собрали главное о беспилотных летательных аппаратах (БПЛА) и о том, для чего они нужны.
Читать дальше