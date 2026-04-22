Число ДТП сократилось на 25% за год в Новосибирской области

В Новосибирской области за первые три месяца 2026 года произошло 439 дорожно-транспортных происшествий. Это на четверть меньше, чем за аналогичный период прошлого года. Об этом сообщили в пресс-службе Минтранса Новосибирской области.
Снизилось и число аварий, в которых люди погибли. За отчетный период жертвами ДТП стали 27 человек, еще 545 получили травмы. По сравнению с прошлым годом количество погибших уменьшилось на 55,7%, а пострадавших — на 26%.
С начала апреля в регионе зафиксировали 87 аварий, в которых погибли шесть человек. По сравнению с тем же отрезком времени в прошлом году число ДТП сократилось на 42%.