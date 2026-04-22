Baza: Беспилотник повредил еще один жилой дом в Сызрани

Беспилотник повредил еще один жилой дом в Сызрани, на месте возник пожар. Об этом в среду, 22 апреля, сообщает Baza.
По предварительным данным, речь идет о второй пострадавшей многоэтажке, где возгорание произошло на шестом этаже. Огонь ликвидирован.
Сообщается, что обломки дрона упали во двор, повреждены припаркованные автомобили, в нескольких квартирах выбило окна. Жителей эвакуируют, на месте работают спасатели, передает Telegram-канал.
Telegram-канал Shot до этого написал, что Вооруженные силы Украины атакуют Сызрань в Самарской области. Над городом воют сирены и работают силы противовоздушной обороны. Местные жители рассказали, что сильные взрывы начали греметь около 3:00 по местному времени, их было слышно более десятка.
Губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев сообщил, что обрушение подъезда жилого дома в Сызрани произошло в результате атаки украинских дронов. По его словам, к месту происшествия направлены оперативные службы.