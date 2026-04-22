В Екатеринбурге уничтожили партию зараженных хризантем из Нидерландов

Свердловский Россельхознадзор обнаружил вредителя в цветах из Нидерландов.

Источник: Комсомольская правда

В Екатеринбурге 21 апреля 2026 года сотрудники Уральского межрегионального управления Россельхознадзора проверили партию хризантем, которую доставили на склад временного хранения из Нидерландов.

— По результатам контрольно-надзорных мероприятий обнаружена партия, не соответствующая карантинным фитосанитарным требованиям. В срезах хризантем происхождением Нидерланды в количестве 160 штук выявлен карантинный вредный объект — белая ржавчина хризантем, — рассказали в пресс-службе ведомства.

Наличие вредителя подтвердилось после лабораторного исследования в Екатеринбургском филиале ФГБУ «ВНИИЗЖ». Чтобы предотвратить распространение карантинного объекта на другие цветы, все зараженные хризантемы решили уничтожить.