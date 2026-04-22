Мирный житель пострадал из-за удара дрона ВСУ по автомобилю в Брянской области

В селе Новый Ропск Климовского района Брянской области украинский беспилотник атаковал гражданскую машину. Губернатор Александр Богомаз сообщил, что в результате удара FPV-дрона ранен мирный житель.

Глава региона назвал произошедшее террористическим ударом. Подробностей — о состоянии пострадавшего и повреждениях автомобиля — Богомаз не привёл.

Ранее Life.ru писал, что атака беспилотника на Сызрань привела к частичному обрушению подъезда многоквартирного дома. Из-под завалов спасатели извлекли четырёх человек, среди них один ребёнок. По предварительным данным, под обломками могут находиться ещё два человека, в том числе один ребёнок. К месту происшествия направлены дополнительные силы МЧС и сотрудники СК.

Что делать при атаке беспилотника: как определить угрозу и алгоритм действий
Что делать при атаке беспилотника — вопрос, который становится все более актуальным. В этом материале разбираем, что делать при атаке БПЛА, как распознать угрозу, какие действия предпринять на улице и в помещении, а также что известно о компенсации ущерба.
Читать дальше