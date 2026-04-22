МЧС: 11 человек пострадали в Сызрани при частичном обрушении дома

В Сызрани Самарской области при обрушении подъезда жилого дома пострадали 11 человек, в том числе два ребенка. Об этом в среду, 22 апреля, сообщили в МЧС России.

В Сызрани Самарской области при обрушении подъезда жилого дома пострадали 11 человек, в том числе два ребенка. Об этом в среду, 22 апреля, сообщили в МЧС России.

В ведомстве уточнили, что пострадавшим оказывается необходимая помощь.

Также спасатели продолжают поисково-спасательные работы и разбор завалов на месте происшествия, передают «Известия».

Вооруженные силы Украины атакуют Сызрань в Самарской области. Над городом воют сирены и работают силы противовоздушной обороны. Местные жители рассказали, что сильные взрывы начали греметь около 3:00 по местному времени, их было слышно более десятка.

Губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев сообщил, что обрушение подъезда жилого дома в Сызрани произошло в результате атаки украинских дронов. По его словам, к месту происшествия направлены оперативные службы.

