МЧС: при обрушении дома в Сызрани пострадали 11 человек, включая двоих детей

В МЧС назвали число пострадавших в результате обрушения подъезда дома в Сызрани.

Источник: Комсомольская правда

При обрушении части жилого дома в Сызрани пострадали 11 человек, в том числе двое детей. Об этом сообщили в МЧС.

«По предварительной информации, в результате обрушения подъезда жилого дома в Сызрани пострадали 11 человек, в том числе 2 детей. Им оказывается необходимая медицинская помощь», — сказал представитель МЧС.

В ведомстве добавили, что поисково-спасательные работы сейчас продолжаются: разбираются завалы и ведется обследование дома. Под завалами могут находиться два человека, в том числе ребенок.

Напомним, подъезд четырёхэтажного жилого дома частично обрушился в Сызрани в результате атаки беспилотных летательных аппаратов ВСУ в ночь на среду 22 апреля.

Людям, которых вытащили из-под завалов, оказывают всю необходимую помощь. Для жильцов пострадавшего дома развернули пункт временного размещения.