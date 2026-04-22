Жительница Уфимского района фиктивно поставила на учет около 190 иностранцев

В Башкирии за несколько дней обнаружили почти сотню нарушений миграционного законодательства. Как сообщили в пресс-службе МВД по республике, в деревне Дмитриевка Уфимского района местная жительница с мая 2024 года по апрель 2026 года фиктивно ставила на учет иностранцев. Всего она прописала у себя около 190 человек, которые на самом деле там не жили. По этим фактам уже возбудили уголовные дела.