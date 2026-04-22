Солиста Мариинки удерживали в квартире — родственники требовали переписать имущество

Приглашенный солист Мариинского театра Юрий Заряднов заявил о нападении со стороны родственников бывшей супруги. По его словам, его удерживали в квартире в центре Петербурга и требовали передать имущество.

Инцидент произошел в квартире на Невском проспекте. Артиста пригласили туда под предлогом обсуждения имущественных вопросов с юристом. В помещении находились бывшая супруга и двое мужчин.

Заряднов сообщил, что его усадили на стул, наносили удары по лицу и требовали написать расписку о передаче собственности. При этом, по его словам, действия были направлены так, чтобы не оставлять видимых следов.

Телефон у него забрали. Освободили артиста после звонков из театра.

В полицию он обратился позже, после концерта. В настоящее время Заряднов находится на гастролях в Петрозаводске и рассчитывает на развитие дела после возвращения.

