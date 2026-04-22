В Красноярском крае женщина сломала позвоночник, поскользнувшись на крыльце

В Красноярском крае спасатели на носилках несли травмированную женщину больше километра. Сибирячка вышла на крыльцо и сломала позвоночник. Об этом сообщили в КГКУ «Спасатель».
Инцидент произошёл вечером 21 апреля на станции Кача. 42-летняя хозяйка частного дома вышла на крыльцо, поскользнулась и упала, получив перелом позвоночника.
Прибывшие по вызову медики скорой столкнулись с серьёзной проблемой — из-за огромных сугробов машина не могла проехать к жилью. Самостоятельно выносить пострадавшую врачи не рискнули и вызвали подмогу.
На место оперативно приехали спасатели, которые аккуратно переложили женщину на носилки и пронесли её больше километра по заснеженной местности, после чего передали бригаде скорой для госпитализации.
