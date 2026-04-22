Хинштейн: Беспилотник ВСУ упал во дворе дома в Курске

Украинский беспилотник упал во дворе дома в Курске, эвакуированы 36 жильцов. Об этом в среду, 22 апреля, сообщил губернатор региона Александр Хинштейн.
По его данным, обломки БПЛА повредили крышу МКД, сам дрон не сдетонировал. Из 36 эвакуированных жильцов девять — дети, в пункт временного размещения доставили семь человек.
— Ночью ВСУ атаковали Курск. По предварительной информации, вражеский беспилотник упал во дворе многоквартирного дома на территории центрального округа города, — написал Хинштейн в своем канале в МАКС.
В этот же день БПЛА ВСУ повредили два жилых дома в Сызрани. Сообщается, что обломки дрона упали во двор, повреждены припаркованные автомобили, в нескольких квартирах выбило окна.
По данным регионального МЧС, при обрушении подъезда жилого дома пострадали 11 человек, в том числе два ребенка. Сейчас им оказывают необходимую помощь.