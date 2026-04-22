Налет с винтовками — из броневика в Филадельфии вынесли $1,8 млн

В Филадельфии (США) двое вооруженных мужчин совершили налет на бронированный грузовик и похитили около 1,8 млн долларов. Нападение произошло утром 21 апреля.
По имеющимся данным, злоумышленники были вооружены штурмовыми винтовками. После ограбления они покинули место происшествия на синем автомобиле.
Позднее транспортное средство было обнаружено брошенным в другом районе города.
Задержать нападавших не удалось. Расследование ведется при участии Федерального бюро расследований США.
