Жителей Кубани предупредили о мошеннической схеме с оформлением загранпаспорта

Мошенники обманывают жителей Кубани, предлагая срочное оформление загранпаспорта.

Источник: Комсомольская правда

Жителей Кубани предупредили о мошеннической схеме с оформлением загранпаспорта. Об этом сообщили в пресс-службе региональной прокуратуры.

Мошенники предлагают якобы срочно оформить загранпаспорт. Получить документ они предлагают за несколько дней. Но на самом деле аферисты таким способом выманивают деньги и персональные данные.

«Срочное оформление заграничного паспорта возможно только в исключительных случаях — например, при необходимости экстренного лечения за рубежом, тяжелой болезни или смерти близкого родственника за границей», — напомнили в прокуратуре Краснодарского края.

Жителей региона просят не обращаться к частным посредникам, которые предлагают срочно оформить документ.