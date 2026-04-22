Жителей Кубани предупредили о мошеннической схеме с оформлением загранпаспорта. Об этом сообщили в пресс-службе региональной прокуратуры.
Мошенники предлагают якобы срочно оформить загранпаспорт. Получить документ они предлагают за несколько дней. Но на самом деле аферисты таким способом выманивают деньги и персональные данные.
«Срочное оформление заграничного паспорта возможно только в исключительных случаях — например, при необходимости экстренного лечения за рубежом, тяжелой болезни или смерти близкого родственника за границей», — напомнили в прокуратуре Краснодарского края.
Жителей региона просят не обращаться к частным посредникам, которые предлагают срочно оформить документ.