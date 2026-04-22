Полиция изъяла у 34-летнего новосибирца более 5 кг наркотиков

В Новосибирске завершили расследование уголовного дела против 34-летнего местного жителя, которого обвиняют в попытке сбыть крупную партию наркотиков. Мужчину задержали транспортные полицейские в районе станции Юность, когда он расфасовывал запрещенные вещества по разовым дозам. Об этом сообщили в пресс-службе Транспортной полиции Сибири.
Из машины задержанного и тайников на прилегающей к железной дороге территории оперативники изъяли почти полкилограмма синтетики. Позже стражи порядка нашли еще несколько схронов, откуда фигурант должен был забрать оптовые партии, а также уже готовые к распространению мастер-клады. Также выяснилось, что мужчина арендовал отдельное помещение для фасовки товара.
По данным экспертизы, всего у обвиняемого изъяли более пяти килограммов наркотических средств и психотропных веществ. Уголовное дело возбудили по нескольким статьям, включая части 3, 4 и 5 статьи 228.1 УК РФ. Материалы с утверждённым прокуратурой обвинительным заключением направили в суд. Фигурант остаётся под стражей.